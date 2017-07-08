بوتين: النمو في الاقتصاد الروسي واضح

© Sputnik. ALEKCI DROGININ بوتين: مرحلة نمو جديدة بدأت في الاقتصاد الروسي

وأضاف بوتين خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن احتياطي البنك المركزي ينمو، كما زادت إيرادات الميزانية الروسية بنسبة 40% وهو ما يبعث على التفاؤل.

وأضاف بوتين أنه لا يمكن القول إن معدل النمو قوي تماما، لكنه لفت إلى أنه يرى ما يدعوه للاعتقاد بأن روسيا تحافظ على معدل نموها الاقتصادي.

وأوضح الرئيس الروسي أن النمو الاقتصادي زاد بنسبة 3.1% عن مايو أيار الماضي.