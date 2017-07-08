بوتين: هناك أسس حقيقية لإعادة بناء العلاقة المطلوبة بين موسكو وواشنطن

© REUTERS/ Jonathan Ernst ترامب يصف لقائه مع بوتين بـ"الرائع"

وعلق بوتين، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، على لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الأخير نشيط ودقيق ويمكنه استيعاب ما يقوله محدثه بعقلانية.

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه شرح خلال لقائه نظيره الأمريكي موقف بلاده من مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وردا على سؤال حول إمكانية إخراج العلاقات الروسية الأمريكية من أزمتها بعد لقائه مع ترامب، قال بوتين إنه يأمل ذلك وإن هناك تقدم كبير يحدث.



