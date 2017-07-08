(فيديو)... موظفة الاستقبال أخطأت في التعرف على السيارة التي تقل الرئيس بوتين

وعند وصول موكب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يبدو أن الموظفة الشابة اعتقدت أن السيارة الأولى في الموكب عبارة عن سيارة المرافقة الخاصة بالضيف، الأمر الذي جعلها تنتظر خروج الضيف من السيارة ذات الترتيب الثاني، فرحبت به ودعته للدخول في حين أن الرئيس الروسي ترجل من السيارة الأولى في الموكب وهمّ بدخول القاعة حتى قبل أن تلمحه الموظفة.

ودرجت العادة في مواكب الرؤساء أن تكون السيارة التي تتوسط الموكب هي ذات السيارة التي تقل الزعيم وما تبقى من سيارات تكون لمرافقيه من شخصيات أو أفراد الحماية الشخصية.