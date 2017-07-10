الرئاسة الروسية: مبادرة عقد اجتماع بين بوتين وترامب كانت متبادلة

© AP Photo/ Evan Vucci ترامب يكشف ما دار في اجتماع "الصوت العالي" مع بوتين سبوتنيك- موسكو





وأشار بيسكوف خلال لقاء له على القناة التلفزيونية روسيا 1 إلى أن الزعميين كانا راضيين عن الاجتماع الذي دار بينهما.





وقال: "أستطيع أن أؤكد بأن بوتين كان راضيا، لكن بصراحة، لا أعرف عما إذا كان الرئيس ترامب كان راضيا ، ويبدو لي انه كان راضيا أيضا من هذا الاجتماع".





وعقد الجمعةالماضية وفي إطار قمة العشرين الكبار التي تستضيفها هامبورغ الألمانية، الاجتماع الأول بين الرئيسين الروسي والأميركي، واستمر لساعتين و20 دقيقة.