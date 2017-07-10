روسيا والسعودية توقعان اتفاقية في مجال التعاون العسكري التقني بقيمة 3.5 مليار دولار

© AP Photo/ Andrew Harnik بوروشينكو: الحديث لا يدور الآن عن تزويد واشنطن أسلحة فتاكة لأوكرانيا بل عن أسلحة دفاعية

وقال شيميزوف "ومع ذلك، فقد وضعت المملكة شرطا لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، يجب علينا إعطاؤهم جزءا من التقنية وأن يكون الإنتاج على الأراضي السعودية. نفكر ماذا يمكننا أن نشاركهم. وأبسط ما يمكن أن نقدمه، هو أن نبني مصنعا لإنتاج الأسلحة الخفيفة من نفس مجموعة بندقية كلاشنيكوف".

وكما أوضح شيميزوف، "تم توقيع عقود منذ 5 سنوات مع المملكة السعودية بقيمة 20 مليار دولار، ولكن لم يتم تنفيذ المشاريع إلى الآن…السعوديون لعبوا معنا، وأخبرونا بأن لا نورد نظام الدفاع الجوي "إس-300" إلى إيران، ونحن سوف نشتري منكم الأسلحة، والدبابات وغيرها من المعدات".

يذكر أن عائدات روسيا من تصدير الأسلحة بلغت 15 مليار دولار في عام 2016، وتحتل روسيا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.

وكانت مبيعات روسيا، من الأسلحة في عام 2015 ، عند نفس المستوى الذي كان عليه الحال في 2014، مع انخفاض قليل من 11.2 إلى 11.1 مليار دولار. ووفقاً للتقارير في هذا الصدد، ركزت روسيا اهتمامها على دول أميركا اللاتينية.