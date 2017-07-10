جلسة "مثيرة" بين بوتين وميلانيا

© AP Photo/ Evan Vucci بالصور.. ميلانيا من نصيب بوتين

وقال بيسكوف "بوتين كان سعيدا بلقائه مع ميلانيا ترامب، وتحدثوا عن مواضيع مختلفة سياسية واجتماعية، بالإضافة إلى مواضيع تخص المرأة".

وأضاف بيسكوف "لقد كان الحوار بينهما إيجابي وبناء، وشكل هذا اللقاء الذي يعد الأول من نوعه بين زوجة ترامب والرئيس الروسي "كسر جدار" لصداقة جديدة ستكون بين ترامب وزوجته من جهة والرئيس الروسي من جهة أخرى.

وعقدت قمة مجموعة العشرين في هامبورغ الألمانية، يومي 7 و8 تموز/يوليو الجاري، وشارك ترامب في قمة مجموعة العشرين، وعقد على هامشها عددا من اللقاءات الثنائية، بما في ذلك أول لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. واتفق الرئيسان على العمل المشترك لتسوية النزاعين في سوريا وأوكرانيا ومسائل الأمن الإلكتروني.