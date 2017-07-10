هذا ما ناقشه بوتين وترامب لأكثر من ساعة

© REUTERS/ Jonathan Ernst ترامب يصف لقائه مع بوتين بـ"الرائع"

وقالت لوكاش خلال مؤتمرها الصحفي "لقاء الرئيسين بوتين وترامب استغرق أكثر من ساعتين، وكان موضوع محاربة ومكافحة الإرهاب هو الأبرز من خلال مناقشة الموضوع لأكثر من ساعة".

وأضافت" لقد أخذ موضوع الإرهاب الحيز الأكبر من الوقت، بالإضافة إلى مواضيع أخرى منها سوريا والعراق وأوكرانيا، وكان اللقاء بناء وناجحا ومن خلاله سينتقل النقاش إلى مرحلة أكثر تطورا بين الطرفين".