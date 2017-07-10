قمة العشرين تكشف مواهب بوتين الخفية

© REUTERS/ Steffen Kugler/Courtesy of Bundesregierung هذا ما ناقشه بوتين وترامب لأكثر من ساعة

وجرى اجتماع "قمة العشرين"، يوم الجمعة والسبت الماضي في هامبورغ، والذي قام خلاله الرئيس الروسي بعقد العديد من الاجتماعات الثنائية ومحادثات غير رسمية مع قادة الدول الأخرى.

قال بيسكوف على قناة التلفزيون "روسيا —1": عادة يتحدث بوتين خلال حوار غير رسمي باللغة الإنجليزية، ولكن عندما يكون الاجتماع رسمي، فهو يتحدث طبعا عن طريق مترجم. على الرغم من أنه يتكلم اللغة الإنجليزية بطلاقة، وحتى أحيانا يصحح المترجم. وأنا أفهم تماما حال المترجمين خلال اللقاءات الرسمية، فأنا نفسي كنت مترجما يوما ولهذا أعلم مستوى الضغط الذي يتعرض له المترجم".

ويذكر أن بوتين يتكلم اللغة الألمانية بطلاقة وحتى قام بترجمة سؤال أحد الصحافيين الألمان في المنتدى الاقتصادي الدولي الذي عقد في شهر حزيران/يونيو الماضي في سان بطرسبورغ.