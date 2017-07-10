قمة العشرين تكشف مواهب بوتين الخفية

قال بيسكوف على قناة التلفزيون "روسيا —1": عادة يتحدث بوتين خلال حوار غير رسمي باللغة الإنجليزية، ولكن عندما يكون الاجتماع رسمي، فهو يتحدث طبعا عن طريق مترجم. على الرغم من أنه يتكلم اللغة الإنجليزية بطلاقة، وحتى أحيانا يصحح المترجم. وأنا أفهم تماما حال المترجمين خلال اللقاءات الرسمية، فأنا نفسي كنت مترجما يوما ولهذا أعلم مستوى الضغط الذي يتعرض له المترجم".
ويذكر أن بوتين يتكلم اللغة الألمانية بطلاقة وحتى قام بترجمة سؤال أحد الصحافيين الألمان في المنتدى الاقتصادي الدولي الذي عقد في شهر حزيران/يونيو الماضي في سان بطرسبورغ.
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