بوتين ومادورو يبحثان هاتفيا المشاريع المشتركة في مجال الطاقة

© Sputnik. Alexei Druzhinin بوتين يهتم بالدراجات النارية

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن الكرملين: "جرت مكالمة هاتفية بمبادرة الجانب الفنزويلي بين الرئيس الروس فلاديمير بوتين والرئيس الفنزويلي نيقولاس مادورو، وتبادل الزعيمان بالآراء حول عدد من المسائل العملية للتعاون الروسي — الفنزويلي، على وجه الخصوص ناقشا تنفيذ المشاريع المشتركة في مجال الوقود والطاقة".

من جانبه، أكد الرئيس النزويلي لبوتين أن الحكومة الفنزويلية تبذل جهدا من أجل تسوية الأوضاع في الدولة.

وقال البيان: "مادورو أبلغ نظيره بجهود الحكومة الفنزويلية لتسوية الوضع داخل الدولة".