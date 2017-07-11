إخماد حريق بالمركز التجاري "ريو" في موسكو

© Sputnik. Alexandr Yuriev عودة العمل داخل البرلمان البريطاني بعد إخلائه بسبب إنذار حريق قال بيريوكوف للصحفيين في وقت متأخر من مساء الاثنين: "الآن تم اخماد الحريق تماما".





ووفقا له، فقد نقل إلى المستشفى 14 شخصا، أربعة منهم في حالة حرجة بنتيجة للحريق.





من جانبها أعلنت مديرية الطوارئ بمدينة موسكو أن رجال الإنقاذ وإدارة المركز التجاري قاموا بإجلاء أكثر من 3 آلاف شخص من المركز بعد الأنباء عن نشوب الحريق.





وأضافت أنه شارك في إخماد الحريق أكثر من 400 من رجال الإطفاء و110 قطع من المعدات الخاصة، بما في ذلك مروحيتان.