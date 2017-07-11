التعاون الروسي الهندي ضمان أساسي للأمن في الفضاء الأوراسي

photochemical SCO شويغو: روسيا تتوقع مشاركة الهند وباكستان في مناورات مكافحة الإرهاب 2018

موسكو — سبوتنيك. وقال دوروخين خلال اجتماع للدورة الرابعة للجنة البرلمانية الروسية — الهندية المشتركة، اليوم، "بالنيابة عن جميع أعضاء البرلمان "الدوما"، أود أن أؤكد لكم أن روسيا هي متحدة في مجال مكافحة الإرهاب، الذي لا يمكن تبريره… الشيء الرئيسي أريد أن أقول عنه هو أن جهودنا المشتركة، ووحدتنا في تطوير العلاقات الثنائية — هي ضمان أساسي لتعزيز الأمن الدولي بأسره في جميع أنحاء المنطقة الأوروبية الآسيوية، ونحن متفائلون جدا بشأن المستقبل".

كما أبلغ البرلماني الروسي الجانب الهندي في الاجتماع أنه على بينة من الأحداث المأسوية الأخيرة في ولاية جامو وكشمير.

وقال في هذا الصدد "نيابة عن جميع برلمانيينا، نعرب عن خالص تعازينا لكم ولشعب الهند الصديق جراء العمل الإرهابي الذي حدث يوم أمس".

هذا وقتل ستة من زوار المعبد "أمارنات" الهندي الشهير وأصيب 12 آخرين بجروح في تبادل لإطلاق النار اندلع في كشمير الهندية يوم أمس الاثنين، بعد هجومين شنهما متشددون على الشرطة.