المدان بالتخطيط لاغتيال بوتين يطالب بالعفو

واعترف بيانزين (من كازاخستان) بأن جريمته كانت غبية وغير معللة. وأكد أنه أصبح عضوا في المؤامرة بالصدفة وما تمنى الشر لبوتين. وأضاف أنه تصرف بدافع الخوف وتم استخدامه من قبل مجموعة من الأشخاص.

وفي شتاء عام 2012، انفجرت قنبلة مصنعة يدويا بالصدفة داخل شقة كانوا يقطنوها في أوديسا، مما أدى إلى مقتل ماديف واعتقل بيانزين.

وقد تم تحييد الجماعة المتشددة المتألفة من ثلاثة أشخاص، حيث تم قتل روسلان ماديف واعتقال آدم عثماييف وإيليا بيانزين الذي اعترف للأمن الأوكراني بأنه خطط مع أصدقائه لاغتيال بوتين وقاديروف.

ويقضي إيليا بيانزين عقوبته في منطقة سامارا (تبعد 855 كم جنوب شرق العاصمة الروسية موسكو). وقدم الوثائق للجنة عفو إقليمية، ويتم دراستها الآن من قبل اللجنة.