سيناتور روسي لا يشك في القضاء على البغدادي

وأضاف في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أنه "لم يكن هناك أي شكوك لدى روسيا في القضاء على البغدادي. جميع المعلومات لدى وزارة الدفاع الروسية أشارت إلى ذلك، واليوم قامت وسائل الإعلام بتأكيد الخبر".

وأضاف "أعتقد أن تغيرا جذريا في مجال مكافحة الإرهاب قد حدث بالفعل في سوريا".

وأعلنت "السومرية نيوز"، في وقت سابق من اليوم، نقلا عن مصادر محلية بأن تنظيم "داعش" الإرهابي أعلن في بيان مقتضب مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد رجحت، في وقت سابق، أنه تم القضاء على أبو بكر البغدادي إثر ضربة جوية من قبل القوات الجوية الروسية في 28 أيار/مايو، وأنه يتم التحقق من المعلومات الأولية.

وذكرت الوزارة في بيانها أن الغارة كانت على اجتماع لكبار المسؤولين في التنظيم، والذي عقد للتخطيط لخروج المقاتلين من المدينة، وقد أسفرت الغارة عن مقتل عدد من كبار المسؤولين و330 إرهابيا.

وقد تمت الضربة الجوية، يوم 28 أيار/مايو ليلا، من الساعة 00:35 إلى 00:45، بعد أن تم التأكد من مكان ووقت الاجتماع، بواسطة طائرة بدون طيار.