توقيع اتفاق المنطقة الصناعية الروسية في مصر في سبتمبر المقبل

وأضاف كالامانوف، خلال دورة معرض "إينوبروم" في يكاترينبورغ، إن فكرة إنشاء منطقة صناعية للاتحاد الروسي في مصر نوقشت لمدة 10 سنوات، والعام الماضي فقط أصبحت الفكرة حقيقة.

وأشار نائب الوزير الروسي إلى أن هناك قسم من المشروعات بين الحكومتين المصرية والروسية، يأمل أن يتم الاتفاق عليها خلال خريف هذا العام.

واعتبر كالامانوف أن إنشاء هذه المنطقة في مصر من شأنه أن يكون خطوة أولى لتشكيل منصة أساسية لتصدير المنتجات الروسية إلى البلدان الأفريقية.

وأضاف كالامانوف أن الاتفاق على المنطقة الصناعية الروسية في مصر سيوقع في سبتمبر/أيلول 2017.