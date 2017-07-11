روسيا تعرب عن أسفها لمحاولات أوكرانيا عزل نفسها عن روسيا د بـ"جدار برلين" جديد

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "أن هذه السياسة ليست مفاجئة. بالنسبة للنظام الحالي في كييف وجود العديد من الأقارب والأصدقاء والمعارف للأوكرانيين، في روسيا، على ما يبدو، يعتبر تهديدا حقيقيا. وأنها تنفق الكثير من المال لمكافحته —.. بدءا من بناء" سور ياتسينيوك العظيم" إلى حظر شبكات التواصل الاجتماعي الروسية".

© Sputnik. Alexei Druzhinin الخارجية الروسية: لافروف تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي

كما أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن كييف تواصل بعناد التمسك بنهج قطع التواصل بالنسبة للملايين من مواطني البلدين.

وبحسب وزارة الخارجية الروسية، فإن أوكرانيا على ما يبدو "على استعداد لبناء ستار حديدي جديد، فقط لمنع التواصل الإنساني الطبيعي وللأقارب بين المواطنين الروس والأوكرانيين".

وأشارت وزارة الخارجية الروسية، أنها ستراقب عن كثب كيف أن الابتكارات التي قدمها الجانب الأوكراني، سوف تتوافق مع أحكام الاتفاق الثنائي الحالي حول إجراءات السفر بدون تأشيرة لمواطني روسيا وأوكرانيا في 16 كانون الثاني/يناير1997.

هذا واعلن الرئيس الأوكراني يوم أمس الإثنين، أن أوكرانيا ستقوم بعملية مسح بيومتري لمواطني الدول الأخرى، الذين يتسللون عبر حدودها وتم إعداد عدة مشاريع قرارات، كما صرح أمين عام مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني ألكسندر تورتشينوف، أن قرار فرض مثل هذا المسح سيطال المواطنين الروس في الدرجة الأولى.