"كاسبرسكي لاب": الولايات المتحدة تجتذبنا إلى الصراع السياسي

موسكو — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم المكتب الصحفي للشركة لوكالة "سبوتنيك"، إنه يتم إقحام الشركة في "صراع جيوسياسي".

وأضاف المتحدث "الشركة تصرح مجددا بأنها شركة خاصة ليس لديها أي اتصالات سياسية بأي دولة في العالم".

وأشار "يبدو أنه يجري اجتذاب كاسبرسكي لاب إلى صراع جيوسياسي، حيث يحاول كل طرف استغلال الشركة كبيدق في لعبته".

وأضاف المتحدث: " ذكرنا أن المدير العام شركة يفغيني كاسبيرسكي، أعرب أكثر من مرة عن استعداده للاجتماع مع المسؤولين الحكوميين للإدلاء بشهادته أمام الكونغرس الأمريكي، وللرد على جميع أسئلة الحكومة الأمريكية".

وكانت شبكة "بلومبرغ" الأمريكية، قد نشرت تقريرا معتمدا على بيانات مراسلات الداخلية للشركة "كاسبرسكي لاب"، معلومات تشير إلى أن الشركة تملك علاقة وثيقة مع الحكومة الروسية وأجهزة الاستخبارات الروسية، ونفت "كاسبرسكي لاب" في وقت لاحق جميع هذه التقارير.