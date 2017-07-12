اعتقال روسيين اثنين في هامبورغ على خلفية أعمال شغب

FABIAN BIMMER الآلاف ينظفون شوارع هامبورغ بعد الاحتجاجات المناهضة لقمة العشرين (صور)

برلين — سبوتنيك. وقال متحدث رسمي باسم الهيئة لوكالة "سبوتنيك": أستطيع التأكيد أن روسيين اثنين متواجدين في قسمنا".

وكانت شرطة المدينة أعلنت سابقا احتجاز 6 مواطنين روس خلال أعمال الشغب.

وتزامنت مع قمة مجموعة العشرين التي عقدت في هامبورغ، يومي 7 و8 تموز/يوليو، تظاهرات احتجاجية تحولت إلى اشتباكات مع الشرطة. وأصيب أكثر من 476 من رجال شرطة هامبورغ.

واعتقل حالياً في هامبورغ 51 شخصاً مشتبه بقيامهم بأعمال الشغب، بينهم مواطنون ألمان، بالإضافة إلى بعض القادمين من فرنسا وإيطاليا وأسبانيا وروسيا ونيوزيلندا وسويسرا والنمسا، وشكلت الشرطة في هامبورغ لجنة للبحث عن باقي المطلوبين.

مع ذلك شارك آلاف من الناس في التظاهرات المناهضة للقمة، بشكل سلمي، دون انتهاك قواعد القانون.