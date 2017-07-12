الدوما الروسي يصادق على اتفاقية مع أوروبا بشأن أمن الفعاليات الرياضية

© Sputnik. Vladimir Sergeev موسكو جاهزة لاستضافة كأس العالم على أعلى المستويات

موسكو-سبوتنيك. وقد اتخذ القرار بهذا الشأن من قبل النواب في الجلسة العامة، اليوم.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم، في وقت سابق، الاتفاقية لمجلس الدوما للتصديق عليها، والهدف من هذه الاتفاقية هو تحسين التعاون الدولي في مجال حماية المشاهدين خلال المناسبات الرياضية، وخاصة بمباريات كرة القدم، وكذلك الحد من حدوث مشاحنات وشجارات بين المواطنين، والحد من العنف أو تنظيم اضطرابات اجتماعية.

وينص الاتفاق على إنشاء لجنة أمن وحماية في المناسبات الرياضية.

والجدير بالذكر أن بطولة كأس العالم لعام 2018، ستجري في روسيا، خلال الفترة الممتدة بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو 2018. ويستضيف مبارياتها الدولية 12 ملعباً منتشرا في 11 مدينة روسية، هي بالإضافة للعاصمة موسكو، سانت بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبورغ، نيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف على نهر الدون.