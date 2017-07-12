لسعة مميتة لـ"كاراكورت" الصاروخية

وأظهر بيان صادر عن المصنع أنه بدئ في عام 2016، بإنشاء سفينتين من جيل الكاراكورت.

© Sputnik. Ildous Gilyazutdinov سفن حربية روسية تطلق صواريخ على منشآت الإرهاب في سوريا من بحر قزوين

ولم يكن مصادفة أن يطلق على الجيل الصاعد من السفن الصاروخية الصغيرة "كاراكورت"، فالكاراكورت واحد من أخطر 10عناكب على وجه الأرض، ويمكن للسعة هذا العنكبوت أن تقضي على مَن يتعرض لها.

وليست " الكاراكورت" سفينة كبيرة، إذ يبلغ طولها 60 مترا وعرضها 10 أمتار، ولكنها تتميز بقدرتها على الإبحار بغض النظر عن حالة الطقس، وتستطيع الذهاب إلى بحار بعيدة عن قواعد الأسطول الروسي.

وسوف تنضم سفن الكاراكورت إلى الأسطول الروسي في البحر الأسود والبحر المتوسط.

ويضم الأسطول الروسي حالياً سفناً من الفئة المماثلة المعروفة باسم "بويان". وقد أظهرت سفن "بويان" قدراتها في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2015، حين أطلقت صواريخ "كاليبر" على مواقع تنظيم "داعش" في أراضي سوريا من بحر قزوين. وأصابت الصواريخ التي أطلقتها 3 سفن من جيل "بويان" الأهداف التي تبعد عنها 1.5 ألف كيلومتر بدقة.