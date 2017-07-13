استطلاع: نصف الروس يترقبون تحسن العلاقات بعد لقاء بوتين وترامب

© AP Photo/ Evan Vucci ترامب: أعتقد أننا توافقنا جدا مع بوتين...نحن قوتان نوويتان عظميان

موسكو- سبوتنيك. وجاء في مواد المركز التي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منها "حوالي نصف الروس [48 %] يتوقعون أن اللقاء الشخصي بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، سيعود بالفائدة على روسيا، ولا يتحدث عن نتائج سلبية إلا 1 %. ويتوقع 48 % أيضا تحسن العلاقات الثنائية و2 % يتوقعون تدهورها، بينما 41 % لا ينتظرون أية تغييرات".

هذا وعقد يوم 7 تموز/يوليو الجاري، على هامش قمة العشرين الكبار في هامبورغ، الاجتماع الأول بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة، الذي استمر لما يقارب 2.5 ساعة.

وأجري استطلاع الرأي يومي 9-10 تموز/يوليو عام 2017، وسط 1200 شخص ممن تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، وذلك عبر الحوار الهاتفي.