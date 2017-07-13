"إس-500"...المنظومة الوحيدة القادرة على إصابة الصواريخ الأسرع كثيرا من الصوت

وستتميز منظومة "إس-500" بقدرتها على التعامل مع أهداف شتى، وستقدر على اعتراض الطائرات المعادية والصواريخ البالستية على نحو سواء.

© Sputnik. Evgeny Biyatov يد إيران على زناد أقوى منظومة صاروخية

وستمتلك منظومة "إس-500" هذه القدرة عبر التسلح بصواريخ خصصت لمعالجة هذا وذاك من أنواع الأهداف.

ويرى خبراء أن منظومة "إس-500" تتفوق على المنظومات المماثلة الأمريكية في هذا المجال ومنها منظومة "باتريوت" التي تستخدم الصاروخ الواحد فقط الذي يجب عليه أن يعترض الطائرات والصواريخ البالستية. والنتيجة أن منظومة "باتريوت" تصيب الصاروخ البالستي بنسبة لا تتجاوز 10 إلى 15 في المائة.

وستقدر منظومة "إس-500" على إصابة الأهداف في دائرة يبلغ نصف قطرها 600 كيلومتر، وستستطيع إصابة 10 أهداف بالستية تطير بسرعة 7 كيلومترات في الثانية في آن واحد.

ولفتت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إلى أن "إس-500" ستكون المنظومة الوحيدة في العالم التي تقدر على إصابة الصواريخ الأسرع كثيرا من الصوت.

وسيبصر النموذج التجريبي من منظومة "إس-500" النور في عام 2020، حسب الصحيفة.