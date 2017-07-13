الحكم على قتلة المعارض الروسي نيمتسوف بالسجن من 11 إلى 20 عاما

موسكو — سبوتنيك. وتستند العقوبة إلى حكم هيئة المحلفين التي وجدت جميع المتهمين مذنبون ولا يستحقون الرأفة.

© Sputnik. Vladimir Astapkovich الكشف عن ملابسات اغتيال المعارض الروسي بوريس نيمتسوف

من جانبه أعلن المحامي، زاوربيك ساداخانوف، أن الدفاع سيقدم طعنا بالحكم.

وقال ساداخانوف للصحفيين "بالتأكيد سنفعل (سنطعن)، هذا جنون".

والجدير بالذكر أن بوريس نيمتسوف، شغل منذ عام 1990، وطيلة تسعينات القرن الماضي، عدداً من المناصب العليا داخل الحكومة الروسية، ومن ثمَّ تحول إلى المعارضة الروسية. وقُتل رمياً بالرصاص في وسط العاصمة الروسية، موسكو، ليلة 28 شباط/فبراير 2015.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد توعد مدبري ومنفذي هذه الجريمة، بالقيام بكل ما يلزم لينالوا العقاب المستحق، ويتواصل التحقيق وسط احتمالات وفرضيات متعددة حول أسباب الاغتيال.