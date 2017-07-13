لافروف: روسيا لن تجري مباحثات حول رفع العقوبات عنها

© Sputnik. Michael Klimentyev لافروف: لا يوجد دليل واحد لتدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية

برلين-سبوتنيك.وقال لافروف خلال كلمة أمام "صندوق كيربير" في برلين، اليوم الخميس: "أذكر مجددا، حول أن فرض العقوبات هو اختصاص مجلس الأمن الدولي، يتم اللجوء إليها حصرا من أجل دعم السلام والأمن الدوليين.

أود أن أؤكد مجددا أننا لن نجري مباحثات حول شروط رفع العقوبات.

وأضاف لافروف قائلا:" إن سياسة الاتهامات الموجهة لروسيا بتدخلها في الانتخابات الأوربية ، هي سياسة هدامة.

من جهة أخرى دعى لافروف، الغرب الى عدم وضع أوكرانيا أمام خيار "إما أو"، إما مع الاتحاد الأوروبي أو مع روسيا.