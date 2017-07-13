لافروف: الشعب السوري هو من يقرر مصير الرئيس السوري

© REUTERS/ WANG ZHAO لافروف يرحب بمشاركة الهيئة العليا للمفاوضات السورية في مشاورات الإصلاح الدستوري

برلين-سبوتنيك.وقال لافروف للصحفيين اليوم الخميس: "نحن لا ندعم الأسد، نحن ملتزمون بقرار مجلس الأمن الدولي، والذي ينص بخصوص سوريا على أن "فقط الشعب السوري بإمكانه تقرير مصير سوريا" وقد صوت عليه الجميع..".