بوتين يبحث مع العاهل الأردني الوضع في الشرق الأوسط

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن الكرملين: "تم بحث الوضع القائم في منطقة الشرق الأوسط، وفي المقام الأول مع التركيز على الجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب".

كما أكد الجانبان على أهمية مذكرة إنشاء منطقة تخفيف التصعيد جنوب غرب سوريا التي وقعت يوم 7 تموز/يوليو من قبل روسيا، والأردن، والولايات المتحدة، وذلك من أجل مواصلة العمل بهدف تطبيق نظام وقف الأعمال القتالية في المناطق السورية الأخرى.