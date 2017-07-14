كاسحة الجليد النووية الروسية الجديدة "سيبيريا" تنطلق في المياه يوم 26 سبتمبر

© Sputnik. Ildus Giljazutdinov كاسحة جليد روسية جديدة تقدر على القتال في المناطق القطبية والاستوائية

بطرسبرغ — سبوتنيك. وقال كاديلوف، اليوم الجمعة، في عرضه لمشاريع مصنع "البلطيق" في إطار زيارة الممثلين الدائمين للدول الأجنبية في المنظمات الدولية في فيينا، لمرافق الطاقة النووية الروسية في سان بطرسبرغ "في السادس والعشرين من أيلول/سبتمبر، نطلق في المياه كاسحة الجليد "سيبيريا".

وتملك روسيا، اليوم، أكبر أسطول من كاسحات الجليد في العالم يضم أكثر من 40 سفينة، في حين لا تملك الولايات المتحدة سوى كاسحتي جليد صالحتين للعمل.

ويشار إلى أن روسيا عاودت صناعة كاسحات الجليد في الآونة الأخيرة. وقد صنعت سفينتين جديدتين من هذا النوع أخيرا، وبدأت العمل في صنع كاسحة الجليد الجديدة "إيفان بابانين".