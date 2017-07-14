بلاغ عن إطلاق صواريخ روسية عند شواطئ سوريا

وتبين من برقية (نوتام) أنه يمكن أن تطلق سفن الأسطول الروسي الموجودة قرب سواحل سوريا صواريخ في أيام 14 و19 و21 و26 و28 يوليو/تموز، في الفترة ما بين الساعة الثامنة صباحا والسادسة مساء بتوقيت موسكو.

Russian Defence Ministry السفن الحربية الروسية تطلق صواريخ على مواقع لـ"داعش" في سوريا (فيديو)

يجدر بالذكر أن ثلاث وحدات بحرية روسية — فرقاطتا "أدميرال أسين" و"أدميرال غريغوروفيتش" وغواصة "كراسنودار" — أطلقت ستة صواريخ من نوع "كاليبر" على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابي في أراضي سوريا، في 23 يونيو/حزيران الماضي.

وجاء في بيان أصدرت وزارة الدفاع الروسية حينئذ، أنه تم تدمير مراكز قيادة لتنظيم "داعش" ومستودعات تحتوي على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة في منطقة عقيربات بمحافظة حماة.

