مجلس الدوما يعتمد قانون إنشاء مقرات لوزارة الدفاع في الأقاليم الروسية

© Sputnik. Sergei Mamontov الدوما الروسي يعتمد قانونا لتوسيع المنطقة الاقتصادية الحرة لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان المجلس "يتضمن مشروع القانون إدخال التغييرات على البند رقم 22 "حول الدفاع" الذي يحدد إمكانية إنشاء هيئات تنسيق مشتركة بين الإدارات (مقرات دفاع) في الأقاليم الروسية، وذلك بقرار من كبار المسؤولين الروس ورؤساء البلديات خلال زمن الحرب".

وأكد البيان أن الهدف الأساسي منها هو ضمان التعاون بين السلطات التنفيذية الروسية مع الإدارات العسكرية ووحدات القوات والسلطات التنفيذية الاتحادية والمنظمات للتنفيذ التعبوي خلال زمن الحرب وتدابير الدفاع عن الأرض، بالإضافة إلى ضمان ودعم نظام الحالة العسكرية".

وأدرج مشروع القرار للدراسة في مجلس الدوما في شهر كانون الأول /ديسمبر من العام الماضي.