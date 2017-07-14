بوتين: الأزمة في أوكرانيا ستستمر حتى نفاذ صبر الأوكرانيين

© Sputnik. Mixail Klementev بوتين وميركل يناقشان ترانزيت الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا

كما أشار الرئيس الروسي، إلى أنه يعول على استعادة العلاقات الاقتصادية بين موسكو وكييف. وقال: "بودنا استعادة الشراكة بشكل عام، لم نخسر كل شيء بعد".

وقال بوتين، مجيبا عن سؤال حول رؤيته لاستمرار الأزمة في أوكرانيا: "شعبنا صبور، وهذا يخص الروس، والأوكرانيين. وكم من الوقت سيستمر ذلك؟ لا أعلم، هذا يعتمد على السكان في أوكرانيا، وكم من الوقت سيصبرون بعد".