بوتين: لا نعتزم محاربة أحد

غوبكي — سبوتنيك. وقال بوتين خلال حواره مع عمال مصنع "ليبيدينسكي" للتعدين: "نحن لا نعتزم مجادلة، أو مخاصمة أو محاربة أي أحد، نحن ننطلق من أنه سيتم احترامنا أيضاً، واحترام مصالحنا وحقوقنا القانونية".

وتابع الرئيس: "لا يمكن ألا تكون لدينا مصالحنا، نحن نعتزم حمايتها، لكن عبر الطرق والسبل القانونية والحضارية".

يذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ساءت على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث فرضت دول الاتحاد الأوربي عقوبات ضد أشخاص وقطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي.

وردت روسيا على هذه العقوبات بحظر توريد المواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات عليها. وتتهم بروكسل وواشنطن روسيا بالتدخل في النزاع بشرق أوكرانيا، الأمر الذي نفته موسكو أكثر من مرة، مؤكدة أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني.