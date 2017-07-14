المدعي العام الروسي: لم نتورط في اجتماع بين نجل ترامب ومحامية روسية

© REUTERS/ Stephanie Keith حقيقة اجتماع نجل ترامب بمحامية روسية وعدته بإعطاء معلومات تفضح كلينتون

وأكد مكتب المدعى العام أن "المعلومات التي تنشرها وسائل الإعلام الغربية حول تورط مزعوم من المدعي العام الروسي في إطار التحضير للاجتماع بين دونالد ترامب الابن، نجل الرئيس الأمريكي والمحامية الروسية لا تتطابق مع الواقع".

وقالت رئيس قسم المساعدة القانونية الدولية في مكتب المدعي العام الروسي دينيس "لن أعلق على التقارير التي منذ البداية كانت خاطئة، ويجب أن ندرك أن النائب العام لا يتبادل المعلومات مع أشخاص في الولايات المتحدة، وهذه الاتصالات ليست ممكنة إلا في إطار اتفاقات دولية أو طلب رسمي من الجهة المختصة".