بوتين يأمل في تواصل الحوار مع ترامب

وقال بوتين في اجتماع مع عمال بمنجم ليبيدنسكي في إقليم بيلغورود "إذا استمر الحوار كما قلتم بهذا المعنى.. بمعنى إنساني.. فهناك فرصة في الأمل في أن يتطور الحوار أكثر". بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

© Sputnik. Michael Klimentyev بوتين يكشف صفات القائد الحقيقي

وأشاد بوتين مجددا بقدرة ترامب "على الاستماع".

وقال بوتين "يتفاعل مع الحوار، ومع الأسباب… ينخرط في النقاش حتى إذا كان لا يحب شيئا ما ولا يتفق مع شيء ما، وهو يطرح بعض الأسئلة، ويتفاعل مع منطق المحاور".

وفي هامبورغ، قال بوتين، إنه يعتقد أنه أقام بالفعل علاقة شخصية مع ترامب. وأضاف "ترامب الذي يظهر بالتلفزيون مختلف تماما عن شخصيته في الواقع".

وبالحديث عن الأزمة في أوكرانيا قال بوتين، اليوم الجمعة، إنه يأمل أن تحل في النهاية "دون إراقة دماء" وعبر "عمليات ديمقراطية".