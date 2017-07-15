صواريخ العراق تكشف تدني فعالية نظام باتريوت

وأخيرا كشف مصمم وصانع الصواريخ التي تتسلح بها قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، أنه عارض أن تقوم روسيا (الاتحاد السوفيتي) بردّ عبر صنع ما يتحدى المبادرة الأمريكية لإيجاد الشبكة لاصطياد الصواريخ السوفيتية.

© Sputnik. Ildus Gilyazutdinov صاروخ روسي يقلب موازين القوى في المحيط العالمي

وقال د. يوري سولومونوف في تصريح صحفي إنه أعلن وقتذاك رسمياً أنه لا يمكن لأمريكا أن تبدع وسائل قادرة على تدمير الصواريخ السوفيتية في الأعوام الـ25 المقبلة.

ومن جانبهم كان مسؤولو وزارة الدفاع السوفيتية يقولون إن نظام "باتريوت" الأمريكي للصواريخ لاعتراضية يشكل خطرا على الصواريخ السوفيتية، وعلى صانعها إجراء تغييرات تتناسب مع هذا الخطر.

وقال د. سولومونوف لمسؤول وزارة الدفاع السوفيتية إنه لن يناقش هذا الموضوع إلا عندما يبرهن (مسؤول وزارة الدفاع السوفيتية) على أن نظام "باتريوت" يستطيع اعتراض الرؤوس الحربية لصواريخنا.

وبعد عدة أعوام أظهرت عملية "عاصفة الصحراء" تدني فعالية نظام "باتريوت" حتى بالنسبة للصواريخ العراقية المتقادمة.