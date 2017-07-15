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08:49 15 يوليو/ تموز 2017
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    البرلمان التركي

    دعوة سفير روسيا لجلسة خاصة في البرلمان التركي

    © AFP 2017/ Adem Altan
    روسيا
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    يشارك السفير الروسي الجديد إلى أنقرة، أليكسي يرخوف، اليوم السبت 15 يوليو/تموز، في جلسة خاصة للبرلمان التركي.

    وصول جثمان السفير الروسي إلى تركيا أندريه كارلوف إلى مطار فنوكوفو في موسكو
    © Sputnik. Valery Sharifulin/Pool/Tassphoto
    مراسم تشييع جثمان السفير كارلوف في موسكو
    أنقرة — سبوتنيك ووصل يرخوف إلى أنقرة، اليوم السبت، ليبدأ عمله، حيث من المقرر أن يشارك في جلسة خاصة للبرلمان التركي بمناسبة ذكرى محاولة الانقلاب العسكري في تركيا.

    وقال القائم بأعمال الملحق الصحفي للسفارة الروسية بأنقرة، ألكسندر ليشوكوف، لوكالة "سبوتنيك"، إن "السفير الروسي الجديد اليكسي يرخوف وصل إلى أنقرة اليوم. واستقبله في المطار مدير قسم الشؤون البروتوكولية للخارجية التركية شوكي مولود ولي أوغلو. وسيتم تسليم نسخ وثائق الاعتماد يوم الاثنين".

    وأضاف أنه على الرغم من أن تسليم وثائق الاعتماد لم يتم بعد، سيشارك السفير الجديد بدعوة من رئيس البرلمان التركي، إبراهيم كهرمان، وبالتنسيق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في جلسة خاصة للبرلمان بمناسبة ذكرى محاولة الانقلاب العسكري في تركيا.

    يذكر، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عين في شهر يونيو/حزيران أليكسي يرخوف سفيرا جديدا لروسيا الاتحادية لدى تركيا.

    وكان يرخوف قد عمل في وقت سابق بالسفارة الروسية في القاهرة، وشغل أيضا منصب القنصل العام الروسي في إسطنبول.

    وتم تعيين السفير الجديد، بعد اغتيال السفير، أندريه كارلوف في أنقرة يوم 19 ديسمبر/كانون الأول عام 2016.

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