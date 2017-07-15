"ميغ-35" في خط الإنتاج قريبا

وقال إيليا تاراسينكو، مدير عام شركة "ميغ" الروسية للطائرات في تصريح خاص لـ"سبوتنيك":

© Sputnik. Ramil Sitdikov مقاتلة "ميغ-35" تصلح للاستخدام في سوريا

الآن نجري الاختبارات. وسننتهي منها في غضون العامين المقبلين. وبعد ذلك نتطلع إلى بدء الإنتاج الصناعي.

وأضاف مدير عام شركة "ميغ" أن الشركة تتطلع إلى توقيع عقود بحلول عام 2020 لتوريد مقاتلات "ميغ-35" للقوات الجوية الروسية ولجيوش الدول الأجنبية.

وتنتمي طائرة "ميغ-35" إلى الجيل 4++ من الطائرات المقاتلة، وتمثل حلقة الوصل بين جيل طائرات "ميغ-29" والجيل الخامس. ومن مزاياها قدرة كبيرة على التخفي عن الرادارات المضادة وازدياد مدى الطيران وعدد كبير من نقاط التعليق تحت الجناح لحمل الأسلحة. وتستطيع مقاتلة "ميغ-35" استخدام جميع الأسلحة المتوفرة حالياً ومستقبلياً.

وبدأت شركة "ميغ" اختبار طائرتها الجديدة في يناير/كانون الثاني 2017. وأكد الاختبار الابتدائي أن الطائرة الجديدة تطابق المواصفات المعلن عنها. وكانت النتيجة أن المقاتلة الجديدة نالت إعجاب العسكريين.