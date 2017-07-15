مبعوث الرئيس الروسي الى طهران

طهران- سبوتنيك. وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية ايرنا انه "خلال اللقاء سيتم بحث مواقف الدول من التطورات في سوريا واتفاق وقف إطلاق النار وآخر التطورات الجارية في مكافحة الإرهاب في هذا البلد".

وبحسب ايرنا فان"لافرنتيف سينقل للطرف الإيراني وجهة نظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول التطورات الأخيرة في سوريا والمنطقة والمباحثات الجارية للتهدئة فيها".