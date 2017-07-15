الولايات المتحدة ليست دولة قوية يحسب لها ألف حساب

وكشف رمضان قاديروف، رئيس الشيشان (أحد الأقاليم القوقازية الروسية) لقناة "اتش بي او" (هوم بوكس أوفيس) الأمريكية أنه لا يرى الولايات المتحدة الأمريكية دولة قوية.

© Sputnik. Saed Tsarneev بالفيديو...شيوخ الإمارات يبهرون بأفعال حراس قاديروف

ولا يرى رئيس أحد أهم الأقاليم الروسية الولايات المتحدة الأمريكية قوية إلى درجة تستوجب أن تنظر روسيا إليها كخصم أو عدو يحسب له ألف حساب.

وقال قاديروف في تصريح للقناة الأمريكية:

ليست أمريكا دولة قوية إلى درجة ننظر معها إليها كعدو لروسيا.

ولا ترى روسيا، وهي دولة نووية قوية وفقا لتعبير رئيس إقليم الشيشان، داعياً للرد على ما توجهه لها الولايات المتحدة من اتهامات ظالمة بتوجيه الاتهامات المضادة.

وهناك اتهامات موجهة إلى رمضان قاديروف شخصياً. وقال قاديروف، في إشارة إلى معلومات أذاعتها وسائل الإعلام الغربية تزعم أن المثليين جنسياً يتعرضون للملاحقة في الإقليم الشيشاني، إنه يقترح على الغرب أن يأخذ المثليين، إن وجدوا، من الشيشان إلى بلدانه.