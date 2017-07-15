الصواريخ النووية الروسية ليست مجرد كلمات

وحول إذا كان يعتبر قاديروف الولايات المتحدة الأمريكية عدوا له ولروسيا أجاب قاديروف "الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لنا ليست عدوا، وهي ليست دولة أقوى من روسيا لكي نعتبرها عدوة لنا، فهي دولة تتشابه قدراتها بروسيا لذلك نحن لا نخافها أبدا".

وأضاف قاديروف " روسيا دولة قوية وليست مجرد كلمات إنها دولة نووية وتمتلك صورايخ ورؤوس نووية قادرة على تدمير العالم بأسره اذا غضبت أو تعرضت لتهديد… لذلك عندما نسمع على الاعلام صواريخ نووية روسية انها ليست مجرد كلمات على الورق بل تهديد فعلي".