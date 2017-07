7 أمور تدعو المواطن الروسي للفخر

1- الإحاطة باللغات الأجنبية

عند زيارتك لروسيا وملاحظتك أن أطقم المطاعم والمقاهي يتكلمون اللغة الإنكليزية بشكل جيد، هذا لا يعني أن هذه المطاعم أو المقاهي مخصصة للسياح فقط. حيث حسب استطلاع أجرته "Public Opinion Foundation " وجدت أن 56% من الشعب الروسي يعرفون لغة أجنبية إضافية. وكل شخص من بين 20 شخص يتكلم لغة ثانية غير اللغة الروسية بطلاقة. في المدارس الروسية يتعلم التلاميذ لغة أو لغتين أجنبيتين وينهون تعليمهم لهذه اللغات بمراحل متقدمة.

2- التعليم

بعد إنهاء التعليم الثانوي، لا يسأل المواطن الروسي نفسه إن كان سيلتحق بالجامعة أم لا. على العكس، يتساءلون في أي جامعة سوف يتابعون دراساتهم العليا. وحسب دراسات أجرتها "The Organization for Economic Co-operation and Development" فإن 53% من المواطنيين الروس المتراوحة أعمارهم بين 25 و 64 حائزون على شهادات جامعية. وهذا أعلى بنسبة 20% من متوسط مؤشر منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية.

3- محرك البحث "ياندكس"

"ياندكس" هو النسخة الروسية عن "غوغل" الشهير. بالطبع يوجد في روسيا ياهو و غوغل لكن الروس يفضلون استخدام محرك البحث ياندكس. ويستخدم محرك البحث يانكس أيضا في روسيا البيضاء وأوكرانيا وكازاخستان وتركيا.

4- الإبداع الروسي

أول مصباح كهربائي بصلي الشكل، الراديو، التلفاز، الطائرات، صاروخ الفضاء، الصور الملونة، الترامواي والصابون الاصطناعي — كل هذه الأشياء صنعها علماء روس.

5- اللغة الروسية

بالرغم من أن روسيا أكبر دولة في العالم، إلا أن حميع سكانها يتكلمون لغة واحدة. لا يوجد لكنات مختلفة في مدنها الكثيرة المتبعثر على 10 مناطق زمنية مختلفة. بإمكان سكان موسكو التواصل مع سكان فلاديفوستوك بدون أي متاعب لغوية.

6- المحافظة على العادات القديمة

كل مواطن روسي من الأكبر في العمر حتى الأصغر يقومون بـ "الدق على الخشب والنفخ من خلال الكتف" لجلب الحظ السعيد، الجلوس لفترة قصيرة قبل السفر — لتأمين رحلة ممتعة، تغيير الطريق في حال عبر قط أسود أمامه الطريق لتجنب الحظ السيء وغيره الكثير…

7- يحطمون الأرقام القياسية أكثر من غيرهم

— روسيا أكبر دولة في العالم

— "كليوتشيفسكايا سوبكا" أعلى قمة بركانية نشطة في اليفروآسيا

— في روسيا يوجد أطول سكة حديدية

— بحيرة بايكال هي الأعمق والأقدم في العالم

— سانكت بطرسبورغ هي المدينة الوحيدة في شمال الكرة الأرضية التي يزيد عدد سكانها على المليون نسمة

— أول رجل فضاء كان روسياً.