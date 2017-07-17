ما الأشياء التي يخشاها الروس

الدراسة التي أجراها مركز البحوث أكدت أن أكثر ما يقلق المواطن الروسي، هو ارتفاع الأسعار والصراعات الدولية والخوف من الحالة الصحية.

الدراسة شملت 1600 مواطن روسي، من 46 منطقة في روسيا، بحسب ما صرحت به "سبوتنيك".

فمؤشر الخوف من زيادة الأسعار شهد ارتفاعا ملحوظا في الفترة الممتدة ما بين مايو/أيار وحتى يونيو/حزيران، حيث ارتفع المؤشر من 23 نقطة حتى 27 نقطة.

يذكر بأن هذا المؤشر كان قد وصل إلى 17 نقطة في يناير/كانون الثاني.

أما مؤشر القلق من الصراعات الدولية، فقد ارتفع من 19 نقطة في مارس/آذار ليصل إلى 20 نقطة.