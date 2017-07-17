بوشكوف ينتقد رفض إسرائيل للهدنة في جنوب سوريا

وقال عضو المستشارين الفيدراليين أليكسي بوشكوف، حسب موقع "روسكي ديالوغ"، إنه إذا كانت إسرائيل ترفض بشكل قاطع الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن وقف الأعمال القتالية في الجنوب السوري، إذا عليها أن تقدم حلا بديلا لوقف العنف.

Израиль выступил пр. соглашения России и США по Сирии. А что он может предложить взамен и какую роль способен сыграть? Против — не политика. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) July 16, 2017

وكتب بوشكوف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"

"أعلنت إسرائيل رفضها للاتفاق الروسي الأمريكي بشأن سوريا. ما هو البديل الذي يمكن أن يقدموه؟ ما هو الدور الذي يمكنهم أن يلعبوه؟ أن تكون ضد — هذا ليس بسياسة".