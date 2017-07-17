زلزال يضرب شبه جزيرة روسية

© AFP 2017/ Sam Yeh زلزال نادر بقوة 5.8 درجة قبالة سواحل كوريا الشمالية

وقالت الهيئة في بيان "وقع على عمق 43.7 كلم، بالقرب من المنطقة السكنية نيكولسكي، و 210 كلم باتجاه الجنوب-الغربي، ولا يوجد خطر حدوث موجة تسونامي، ولم يشعر أحدا به".

وكانت هيئة المسلح الجيولوجي الأميركية قد أعلنت قبل قليل نفس المعلومات.

من جانبها، أكدت وزارة الطوارئ الروسية أن زلزالا بقوة 6.3 درجة ضرب في شبه جزيرة كامتشاتكا لكن أحدا لم يشعر به، ولا يوجد خطر حدوث موجة تسونامي.