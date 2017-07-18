شبه اتفاق (روسي - أميركي) لإعادة ممتلكات الدبلوماسية الروسية

وكتب مراسل القناة التلفزيونية، جيم سكياتو: " نائب وزير الخارجية الروسي، قال ان الحكومة الروسية قد وصلت تقريبا إلى اتفاق بشأن إعادة الممتلكات المصادرة من قبل الولايات المتحدة".





وفي وقت سابق أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يعتبر وضع واشنطن شروطاً لإعادة الأملاك الدبلوماسية أمرا غير مقبول، موضحا أن الحوار بهذا الصدد يجرى على مستوى وزارتي الخارجية.





وبدوره أكد مسؤول رفيع في البيت الأبيض لوكالة " نوفوستي "، ان الولايات المتحدة لا تعتزم إعادة ممتلكات الدبلوماسية الروسية التي حظرته الإدارة الأميركية السابقة للرئيس الأميركي باراك اوباما ، من دون الحصول " على إي شيء في المقابل ".





يذكر ان إدارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، فرضت في نهاية كانون الأول/ ديسمبر عام 2016 مجموعة إجراءات ضد روسيا بسبب مزاعم حول التدخل في الانتخابات و" الضغط على الدبلوماسيين الأميركيين" العاملين في روسيا، حيث حظرت واشنطن الوصول إلى اثنين من المجمعات السكنية-أو ما يسمى "البيوت" الريفية الخاصة بالبعثة الدبلوماسية الدائمة لروسيا في نيويورك والسفارة الروسية في واشنطن، والتي تعتبر من الممتلكات الدبلوماسية الروسية، وبالإضافة إلى ذلك، تم إبلاغ 35 من الدبلوماسيين الروس بأنهم أشخاصا غير مرغوب فيهم وطلب منهم مغادرة الأراضي الأمريكية.