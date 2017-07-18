برلمانيون بريطانيون يخططون لزيارات روسيا في الخريف والشتاء

© AP Photo/ Saudi Press Agency غضب شعبي في بريطانيا ضد السعودية

لندن — سبوتنيك. وقال كوتشينسكي في مقابلة مع وكالة " سبوتنيك ": " أود تنظيم زيارة لوفد برلماني محافظ إلى روسيا في نوفمبر أو ديسمبر ، لاعتقادي بأهمية ذلك على الرغم من المشاكل المستمرة ، والبدء في بناء علاقات ثنائية بيننا وبين مجلس الدوما الروسي.علينا جميعا مواصلة الحوار لتحقيق الثقة المتبادلة".

وأكد كوتشينسكي، على انه " توجه الى السفارة الروسية بسؤال فيما إذا كانت روسيا قادرة على استقبال مثل هذه الزيارة، وانتظر جوابهم".

وأضاف النائب، أنه يخطط للمشاركة بأعمال جمعية الاتحاد البرلماني الدولي الـ 137 التي ستعقد في مدينة سان بطرسبورغ الروسية في 14-18 تشرين الاول /أكتوبر: " اعتزم الذهاب الى بطرسبرغ في تشرين الاول/ اكتوبر للمشاركة في أعمال جمعية الاتحاد البرلماني الدولي، لنستطيع متابعة الحوار مع روسيا، الآن يجري اختيار أعضاء الوفد الذي سيتوجه الى بطرسبورغ، وقد تم تأكيد مشاركتي مؤخراً".

هذا ويعتبر الاتحاد البرلماني الدولي إحدى المنظمات البرلمانية الدولية الموثوقة والمؤثرة، ويعتبر البعد البرلماني غير الرسمي للأمم المتحدة، وفي الوقت الحالي يضم البرلمان 170 دولة و11 جمعية برلمانية كأعضاء منتسبين.