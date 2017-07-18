الرد الروسي على السلاح الأمريكي الجديد: روسيا تطور سلاحا أقوى من الليزر

وأضاف كلينتسيفيتش "نحن نعمل ليس فقط على الليزر، بل غيرها من أنواع الأسلحة المتطورة. واليوم هناك الكثير من التطويرات، والتي سوف يتم تنفيذها في المستقبل القريب، خصوصا أن روسيا اعتمدت خطة لإعادة التسليح…"

ووفقا للسيناتور، فإن تطوير السلاح الليزري مفيد للأغراض السلمية أيضا.

وختم السيناتور، قائلا "عندما نتحدث عن الليزر، فهناك قيم أكثر واقعية من حيث الإنتاج والصناعة. وللأسف فإن الاتجاه العسكري يتطور بسرعة أكبر بسبب تخصيص أموال أكثر".

واختبر الجيش الأمريكي نوعا جديدا من الأسلحة الليزرية في الخليج العربي.

ويشار إلى أن تكلفة السلاح الأمريكي الجديد تصل إلى 40 مليون دولار، في حين تبلغ تكلفة الطلقة الواحدة منه دولارا واحدا فقط. كما يتم إنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق مولد خاص بالسلاح، ويتحكم به طاقم مؤلف من 3 أشخاص.