معرض "ماكس-2017" الدولي يكشف أحدث الابتكارات في عالم الطيران

© Sputnik. Aleksandr Krjazev شاهد تنفيذ مقاتلات سوخوي عملية معقدة

ويتضمن المعرض العالمي مشاركة أكثر من 700 شركة عالمية أبرزها من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية ومن دول أوروبية كفرنسا وألمانيا وبريطانيا، ومن أسيا تشارك شركات صينية ويابانية وإيرانية وغيرها من الشركات المعروفة والمتخصصة بعالم الطيران المدني والعسكري.

ومن الجانب الروسي، تشارك في المعرض شركة "مروحيات روسيا"، حيث تعرض أهم وأحدث ابتكاراتها ومن بينها طائرات مدنية من نوع "أنسات" و"كي- 32" و"مي-38". وستقدم الشركة عرضا جويا في سماء جوكوفسكي من خلال مشاركة 10 طوافات.

أما شركة "الطائرات المتحدة" الروسية ستبرز في المعرض موديلات جديدة من طائراتها المدنية وأبرزها "سوخوي سوبر جيت 100"، بالإضافة إلى طائرة "أم سي21-300"، وستقوم الشركة بعرض طائرات متخصصة بالتدريب وأخرى متخصصة بالإنقاذ البري والبحري.

وسيشهد المعرض الدولي "ماكس-2017" برنامجا خاصا يتعلق بالطائرات المسيرة وطائرات من دون طيار ستشارك في سماء جوكوفسكي.

ويمتد المعرض الذي ينظم للمرة الـ 13، حتى 23 يوليو/تموز، على أن تخصص الأيام الأولى منه للخبراء والمختصين، فيما يفتح أبوابه للعامة في الأيام الثلاثة الأخيرة، ليتمكنوا من الإطلاع على أحدث الابتكارات في مجال الطيران، ومشاهدة عروض الطيران المختلفة التي ستقوم بها مختلف الدول والشركات.