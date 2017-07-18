بوتين: معرض"ماكس-2017" الدولي يساهم في الترويج للمنتجات بالأسواق الخارجية

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن معرض "ماكس – 2017" الدولي لمعدات الفضاء والطيران يمكنه المساهمة في الترويج للمنتجات الروسية في الأسواق الداخلية والخارجية، فروسيا تملك ما يمكن عرضه.

© Sputnik. Iliya Pitalev معرض "ماكس-2017" الدولي يكشف أحدث الابتكارات في عالم الطيران

جوكوفسكي/ موسكو — سبوتنيك. وقال بوتين خلال زيارته معرض "ماكس-2017" الدولي للطيران والفضاء "خلال الأيام المقبلة هنا في منطقة جوكوفسكي قرب موسكو، ستنطلق فعاليات معرض واسع، حيث ستعرض الشركات الروسية والأجنبية الرائدة منتجاتها وستعقد المؤتمرات والمحاضرات حول قضايا الساعة لتطوير الصناعة، والتخطيط لسلسلة من المحادثات وتوقيع عقود ضخمة، نعول أن كل هذا سيساهم في تعزيز التصنيع والتعاون ونمو التعاون الدولي والترويج للمنتجات الروسية في الأسواق الداخلية والخارجية، لدينا ما يمكن عرضه".

يذكر أن معرض "ماكس"، يعتبر أحد أكبر معارض الطيران على مستوى العالم، ويهدف لعرض أحدث التكنولوجيا الروسية وانفتاح سوق الطائرات الروسية الداخلية على العالم بهدف إنجاز مشروعات مستقبلية مشتركة مع الشركاء الأجانب.

هذا وتجري فعاليات معرض "ماكس" في روسيا منذ عام 1993، بمعدل مرة واحدة كل سنتين. وتنطلق فعاليات هذا المعرض

في هذا العام في الفترة بين 18 و 23 تموز/يوليو من العام الحالي.