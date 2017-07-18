معدل الجريمة في موسكو يتراجع بنسبة 23 بالمائة خلال ستة أشهر

وأضاف بارانوف، أنه في المحاكم وخلال هذه الفترة جرى توجيه قضايا جنائية ضد ما يقرب من ألف من أعضاء جماعات الجريمة المنظمة، منها 235 كانوا أعضاء جماعات عرقية.
وأوضح بارانوف، أن "فعالية هذا العمل قد زادت بنسبة 41 بالمائة، حيث تم تحييد11 مجموعة إجرامية". وفي الوقت نفسه، ضبطت الشرطة 350 كيلوغراما من المخدرات وتم القضاء على 25 مجموعة من مجموعات الجريمة المنظمة المتخصصة بتهريبها. في المجموع، ووفقا لمجلس إدارة موسكو، حظر رجال الشرطة 41 قناة لتهريب المخدرات، بما في ذلك 37 في الأقاليم و 4 قنوات دولية.
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