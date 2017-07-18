لافروف يبحث مع نظيره الأردني التسوية السورية وقضايا إقليمية

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، التسوية في سوريا، وسبل إقامة نظام وقف الأعمال القتالية.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء: "تبادل الوزيران بالأراء حول المشاكل الإقليمية القائمة، مع التركيز على التسوية السورية، وذلك في تطور للمكالمة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل الأردني عبد الله الثاني".

وتابع البيان: "وتم مناقشة التدابير التي تقوم بها روسيا بالإضافة الى دول أخرى بما فيها الأردن من أجل إقامة نظام وقف الأعمال القتالية في سوريا، على وجه الخصوص تنفيذ مذكرة إنشاء منطقة تخفيف التصعيد جنوب غرب سوريا التي تم توقيعها يوم 7 يوليو في عمان من قبل ممثلي روسيا، والأردن، والولايات المتحدة".

وأضاف البيان: "تم التأكيد على ضرورة احترام سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وفقا للقرار الأممي رقم 2254".

كما تطرق الوزيران الى أهمية الخروج من المأزق التي وصلت إليه المفاوضات الفلسطينية — الإسرائيلية عبر إقامة مفاوضات مباشرة حول كافة القضايا بما في ذلك القدس.

— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) July 18, 2017

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