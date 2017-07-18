الكرملين لن يعلق على التصريحات حول إقامة "مالوروسيا"

اعلن المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن الكرملين لن يقوم بالتعليق على تصريحات رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من جانب واحد، بشأن مشروع إقامة دولة "مالوروسيا" (روسيا الصغرى).

وقال بيسكوف للصحفيين تعليقا على التصريحات حول إقامة "مالوروسيا"، "سأترك هذا الموضوع دون تعليق، يجب تفسيره ودراسته".

© AFP 2017/ Dimitar Dilkoff ألمانيا تعتبر اقتراح إقامة دولة "مالوروسيا" غير مقبول على الإطلاق

وأكد أن "الجانب الروسي ملتزم باتفاقيات مينسك حول التسوية في أوكرانيا، وما سوى ذلك لن أعلق عليه".

وفي وقت سابق اعتبرت الحكومة الألمانية اقتراح قيادة جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، بشأن إقامة دولة "مالوروسيا" (روسيا الصغرى) الجديدة، غير المقبول على الإطلاق.

يذكر أن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية ألكسندر زاخارتشينكو ، قد أعلن، اليوم الثلاثاء، أن الوضع في أوكرانيا وصل إلى طريق مسدود، مقترحا إعلان دولة "مالوروسيا" (روسيا الصغرى)، عبر فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات.